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Лопатка «Проотель», пластик, резина - фото 1

Лопатка «Проотель», пластик, резина

Артикул: CH-057-887
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина250 мм
  • Глубина100 мм
  • Вес0.100 кг
  • Материалпластик
  • Цветбелый

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