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Лопатка «Проотель» для гриля с перфорацией, сталь нержавеющая - фото 1

Лопатка «Проотель» для гриля с перфорацией, сталь нержавеющая

Артикул: CH-057-891
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина360 мм
  • Глубина75 мм
  • Вес0.170 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветчерный

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