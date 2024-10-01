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Ложка чайная, «Кубизм 21», хромоникелевая сталь, 15,1 см - фото 1Ложка чайная, «Кубизм 21», хромоникелевая сталь, 15,1 см - фото 2Ложка чайная, «Кубизм 21», хромоникелевая сталь, 15,1 см - фото 3Ложка чайная, «Кубизм 21», хромоникелевая сталь, 15,1 см - фото 4

Ложка чайная, «Кубизм 21», хромоникелевая сталь, 15,1 см

Артикул: CH-061-790
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 12 шт.

Стоимость упаковки 12 024.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина151 мм
  • Вес0,39 кг
  • МатериалХромоникелевая сталь
  • Цветхромированный

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