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Ложка чайная, «Орсэй», сталь нержавеющая, 28 мм, металлическая - фото 1Ложка чайная, «Орсэй», сталь нержавеющая, 28 мм, металлическая - фото 2Ложка чайная, «Орсэй», сталь нержавеющая, 28 мм, металлическая - фото 3

Ложка чайная, «Орсэй», сталь нержавеющая, 28 мм, металлическая

Артикул: CH-061-864
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 12 шт.

Стоимость упаковки 2 040.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина145 мм
  • Ширина28 мм
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветметаллический

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