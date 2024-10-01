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Ложка кофейная, «Астория», сталь нержавеющая, 20 мм, металлическая - фото 1Ложка кофейная, «Астория», сталь нержавеющая, 20 мм, металлическая - фото 2Ложка кофейная, «Астория», сталь нержавеющая, 20 мм, металлическая - фото 3

Ложка кофейная, «Астория», сталь нержавеющая, 20 мм, металлическая

Артикул: CH-061-865
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 12 шт.

Стоимость упаковки 2 784.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина110 мм
  • Ширина20 мм
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветметаллический

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