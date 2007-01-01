Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота100 мм
- Материалакрил
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Емкость для закусок, «Фобос», керамика, 250 мл, 60 мм, черный, синий
Блюдо для запекания овальное «Крафт Блю» фарфор
Салатник «Шоколад» фарфор 300 мл, темно-коричневый
Горчичница без крышки «Монако Вайт» фарфор, белый
Мельница для перца с металлическим механизмом, дерево
Мельница для перца с металлическим механизмом бук, металл
Мельница для соли с металлическим механизмом бук, металл, шоколадный цвет
Мельница для перца «Лайн», алюминиевая
Мельница для перца с металлическим механизмом, акрил
Емкость для закусок, «Фобос», керамика, 250 мл, 60 мм, черный, синий