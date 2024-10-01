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Ложка кофейная, «Анзо», сталь нержавеющая, 11 см, металлическая - фото 1

Ложка кофейная, «Анзо», сталь нержавеющая, 11 см, металлическая

Артикул: CH-061-902
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 12 шт.

Стоимость упаковки 3 276.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина110 мм
  • Вес0,15 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветметаллический

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