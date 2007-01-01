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Кокотница, «Ностальгия», керамика, 200 мл, 43 мм, коричневый - фото 1

Кокотница, «Ностальгия», керамика, 200 мл, 43 мм, коричневый

Артикул: CH-062-595
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота43 мм
  • Диаметр120 мм
  • Вес0,425 кг
  • Материалкерамика
  • Цветкоричневый

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Кокотница, «Ностальгия», керамика, 200 мл, 43 мм, коричневый
от 220
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