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Набор для специй, соль+перец, стекло, сталь, 40 мл, 45 мм, прозрачный, металлическая - фото 1

Набор для специй, соль+перец, стекло, сталь, 40 мл, 45 мм, прозрачный, металлическая

Артикул: CH-062-835
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина45 мм
  • Ширина45 мм
  • Высота68 мм
  • Диаметр30 мм
  • Вес0,59 кг
  • Материалсталь, стекло
  • Цветпрозрачный, металлический

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Набор для специй, соль+перец, стекло, сталь, 40 мл, 45 мм, прозрачный, металлическая
от 150
210 ₽
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