Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина45 мм
- Ширина45 мм
- Высота68 мм
- Диаметр30 мм
- Вес0,59 кг
- Материалсталь, стекло
- Цветпрозрачный, металлический
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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