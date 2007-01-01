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Палермо кресло из искусственного ротанга, соломенный - фото 1Палермо кресло из искусственного ротанга, соломенный - фото 2Палермо кресло из искусственного ротанга, соломенный - фото 3Палермо кресло из искусственного ротанга, соломенный - фото 4
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Палермо кресло из искусственного ротанга, соломенный

Артикул: CH-077-084
9 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кресло из искусственного ротанга «Палермо» станет прекрасным дополнением к месту отдыха.Кресло оснащено каркасом из прочного алюминия, ручное круглое плетение является основным декоративным элементом мебели. Оно выполнено из искусственного ротанга в соломенном цвете.В комплектацию входят мягкие подушки для комфортного расположения. Чехлы съёмные серо-коричневого цвета из высококлассного полиэстера с плотностью 230гр/м2.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1060 мм
  • Глубина940 мм
  • Высота840 мм
  • Вес26.5 кг
  • Материалалюминий, искусственный ротанг
  • Материал каркасаалюминий
  • Материал подстольяалюминий
  • Цветбежевый, серый
  • Обивкаполиэстер

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки960 мм
  • Высота упаковки850 мм
  • Глубина упаковки1080 мм
  • Вес упаковки27.10 кг
  • Объём упаковки0.88 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Палермо кресло из искусственного ротанга, соломенный
Палермо кресло из искусственного ротанга, соломенный
76 090
В корзине

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