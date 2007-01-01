Характеристики товара
Описание
Кресло из искусственного ротанга «Палермо» станет прекрасным дополнением к месту отдыха.Кресло оснащено каркасом из прочного алюминия, ручное круглое плетение является основным декоративным элементом мебели. Оно выполнено из искусственного ротанга в соломенном цвете.В комплектацию входят мягкие подушки для комфортного расположения. Чехлы съёмные серо-коричневого цвета из высококлассного полиэстера с плотностью 230гр/м2.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1060 мм
- Глубина940 мм
- Высота840 мм
- Вес26.5 кг
- Материалалюминий, искусственный ротанг
- Материал каркасаалюминий
- Материал подстольяалюминий
- Цветбежевый, серый
- Обивкаполиэстер
Параметры упаковки
- Ширина упаковки960 мм
- Высота упаковки850 мм
- Глубина упаковки1080 мм
- Вес упаковки27.10 кг
- Объём упаковки0.88 м3
- Изделия стопируютсяНет