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Настоящее фото товара Комплект уличной мебели Манчестер Сет, цвет серый, произведённого компанией ChiedoCover
Комплект уличной мебели Манчестер Сет, цвет серый
5 оценок
71 790
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Комплект уличной мебели Манчестер Сет, цвет серый - фото 1Комплект уличной мебели Манчестер Сет, цвет серый - фото 2

Комплект уличной мебели Манчестер Сет, цвет серый

Артикул: CH-089-118
5 оценок
Основные характеристики
  • Ширина670 мм
  • Глубина660 мм
  • Высота1100 мм
  • Материалпластик, ткань
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Премиальная итальянская мебель для сада и уличных кафе МАНЧЕСТЕР СЕТ включает два кресла-шезлонга и столик. Пластиковый комплект порадует любителей плетеной мебели своей фактурой в стиле ротанг и прочностью: максимальная до 150 кг.

Регулируемый наклон спинки: от 30 до 90° к горизонтали, может быть зафиксирован в любом промежуточном положении.
Мягкие подушки в комплекте (толщина верхних подушек 15 см, нижних — 8,5 см).
Не требует сборки.
Параметры посадочного места: высота 44,5 см, ширина 54 см, глубина (до подушки) 50 см.
кресло: 67х66х110 см; столик: 50х50х49 см

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина670 мм
  • Глубина660 мм
  • Высота1100 мм
  • Материалпластик, ткань
  • Цветбежевый, темно-серый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки850 мм
  • Высота упаковки690 мм
  • Глубина упаковки1230 мм
  • Вес упаковки42 кг
  • Объём упаковки0.72 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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