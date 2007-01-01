Характеристики товара
Описание
Премиальная итальянская мебель для сада и уличных кафе МАНЧЕСТЕР СЕТ включает два кресла-шезлонга и столик. Пластиковый комплект порадует любителей плетеной мебели своей фактурой в стиле ротанг и прочностью: максимальная до 150 кг.
Регулируемый наклон спинки: от 30 до 90° к горизонтали, может быть зафиксирован в любом промежуточном положении.
Мягкие подушки в комплекте (толщина верхних подушек 15 см, нижних — 8,5 см).
Не требует сборки.
Параметры посадочного места: высота 44,5 см, ширина 54 см, глубина (до подушки) 50 см.
кресло: 67х66х110 см; столик: 50х50х49 см
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина670 мм
- Глубина660 мм
- Высота1100 мм
- Материалпластик, ткань
- Цветбежевый, темно-серый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки850 мм
- Высота упаковки690 мм
- Глубина упаковки1230 мм
- Вес упаковки42 кг
- Объём упаковки0.72 м3
- Изделия стопируютсяНет