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Махровые полотенца Греческий Бордюр, 70*140, 430гр - фото 1Махровые полотенца Греческий Бордюр, 70*140, 430гр - фото 2Махровые полотенца Греческий Бордюр, 70*140, 430гр - фото 3Махровые полотенца Греческий Бордюр, 70*140, 430гр - фото 4

Махровые полотенца Греческий Бордюр, 70*140, 430гр

Артикул: CH-067-781
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина700 мм
  • Ширина1400 мм
  • МатериалМахровая ткань
  • Плотность430 г/м²
  • СоставХлопок

Отзывы

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