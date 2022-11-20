Характеристики товара
Описание
Элитный ортопедический матрас для тех, кто уделяет особое внимание комфорту.
Отличительная особенность этого матраса - использование мультипакета (блок из независимых пружин с большим количеством стаканчиков на один квадратный метр с меньшим диаметром). Это позволяет распределить поддерживающее усилие пружин матраса на большее количество точек. Это способствует полному расслаблению мышц во сне.Наполнение:
- Пружинный блок "Мультипакет"
- Пенополиуретановый короб
- Кокосовый слой - 10 мм.
- Латекс - 20 мм.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина800 мм
- Глубина2000 мм
- Высота210 мм
- Максимальная нагрузка120 кг
- Цветбелый