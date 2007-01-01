Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота150 мм
- Материалбук
- Цветкрасный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Подставка напольная для ведра «Трезубец» сталь нержавеющая, металлический
Салатник «Ресторан» стекло 300 мл, белый
Вилка для рыбы «Оливия» сталь нержавеющая
Кокотница, «Проотель», сталь нержавеющая, 90 мл, 130 мм
Пепельница «Органикс», фарфор, белый
Мельница для перца «Париж Олива» дерево олива
Мельница для соли, перца, керамический механизм, дерево, сталь нержавеющая
Мельница черная для перца с металлическим механизмом, бук
Мельница для перца «Париж Ю Селект», бук, белая
Мельница для соли, акрил, с металлическим механизмом
Мельница для соли металлическая, механическая, бук, белая
Мельница для соли «Париж Олива» дерево олива
Подставка напольная для ведра «Трезубец» сталь нержавеющая, металлический
Салатник «Ресторан» стекло 300 мл, белый