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Мельница для соли «Лайн», бук, графит - фото 1

Мельница для соли «Лайн», бук, графит

Артикул: CH-062-883
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота120 мм
  • Материалбук

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

Отзывы

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Товар в корзине

Мельница для соли «Лайн», бук, графит
Мельница для соли «Лайн», бук, графит
от 4 860
В корзине

С этим товаром покупают