Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота120 мм
- Материалбук
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Олд фэшн «Левитас», 360мл, стекло, прозрачный
Корзинка для картофеля фри «Проотель», сталь нерж, 90 мм
Крышка для тарелки поликарбонат, прозрачный
Кастрюля для запекания, с крышкой, «Пинки», керамика, 0,5 л, 11 см, серый
Крышка для тарелки из поликарбоната, прозрачная
Мельница для перца «Париж» с металлическим механизмом бук, металл
Мельница для перца «Париж Олива» дерево олива
Мельница для соли, перца, керамический механизм, дерево, сталь нержавеющая
Мельница для перца металлическая, механическая
Мельница для перца «Париж Ю Селект»
Мельница для перца «Париж» с металлическим механизмом, бук, металл
Мельница для перца с металлическом механизмом, бук, черная
Олд фэшн «Левитас», 360мл, стекло, прозрачный
Корзинка для картофеля фри «Проотель», сталь нерж, 90 мм