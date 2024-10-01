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Олд фэшн «Таймлесс», 205мл, стекло, прозрачный - фото 1Олд фэшн «Таймлесс», 205мл, стекло, прозрачный - фото 2Олд фэшн «Таймлесс», 205мл, стекло, прозрачный - фото 3

Олд фэшн «Таймлесс», 205мл, стекло, прозрачный

Артикул: CH-064-105
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Олд Фэшн «Таймлесс» – роскошный бокал с толстым дном. Он ровный, элегантный и имеет стильный геометрический орнамент. По традиции для фужеров олд фешн стакан имеет плотные стенки и дно, которое предупреждает быстрое таяние льда.

Высота посуды 83 мм. Диаметр равен 72 мм. Объем 205 мл. Барный бокал лаконично ровный и широкий. Он полностью прозрачный, так как выполнен из качественного стекла. Оригинальные геометрические линии на прозрачных стеклянных стенках красиво играют в свете ламп или при солнечных лучах. Качественный материал подтверждает отличное качество этой посуды.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота83 мм
  • Диаметр72 мм
  • Объем0,20 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке24 шт

Отзывы

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