Характеристики товара
Описание
Олд Фэшн «Таймлесс» – роскошный бокал с толстым дном. Он ровный, элегантный и имеет стильный геометрический орнамент. По традиции для фужеров олд фешн стакан имеет плотные стенки и дно, которое предупреждает быстрое таяние льда.
Высота посуды 83 мм. Диаметр равен 72 мм. Объем 205 мл. Барный бокал лаконично ровный и широкий. Он полностью прозрачный, так как выполнен из качественного стекла. Оригинальные геометрические линии на прозрачных стеклянных стенках красиво играют в свете ламп или при солнечных лучах. Качественный материал подтверждает отличное качество этой посуды.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота83 мм
- Диаметр72 мм
- Объем0,20 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке24 шт