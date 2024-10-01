Товар в корзине. Перейти
Доска разделочная, пластик, серая - фото 1

Доска разделочная, пластик, серая

Артикул: CH-058-057
6 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Доска пластик, зеленая
Фотография товара Доска пластик, зеленая от компании ChiedoCover.
Следующий Доска пластик, белая
Фотография товара Доска пластик, белая от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина300 мм
  • Ширина200 мм
  • Высота10 мм
  • Вес0,565 кг
  • Материалпластик
  • Цветсерый
  • ФормаПрямоугольная

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Совок для льда, перфорированный, сталь нержавеющая, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190

Совок для льда, перфорированный, сталь нержавеющая, серебристый

15
В наличии 12 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Ресторан», произведённого компанией ChiedoCover
от4708
510 ₽Оптовая цена

Тарелка глубокая «Ресторан»

7
В наличии 62 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож столовый «Лаццо», длина 240мм, произведённого компанией ChiedoCover
от3 7606
3 990 ₽

Нож столовый «Лаццо», длина 240мм

14
В наличии 150 шт.
Настоящее фото товара Тарелка для пиццы «Лайфстиль», песочный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 720
Оптовая цена

Тарелка для пиццы «Лайфстиль», песочный

11
В наличии 72 шт.
Фотография товара Доска разделочная Серфис, клен от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска разделочная Серфис, клен, произведённого компанией ChiedoCover
от14 990

Доска разделочная Серфис, клен

8
В наличии
Настоящее фото товара Кастрюля без крышки, сталь нержавеющая 11,5л, произведённого компанией ChiedoCover
от5 230

Кастрюля без крышки, сталь нержавеющая 11,5л

5
В наличии 24 шт.
Фотография товара Стрейнер «Венус», сталь нержавеющая, серебристый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стрейнер «Венус», сталь нержавеющая, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 720

Стрейнер «Венус», сталь нержавеющая, серебристый

14
В наличии 10 шт.
Фотография товара Дуршлаг, сталь нержавеющая, 43 см, металлический от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Дуршлаг, сталь нержавеющая, 43 см, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от4 040

Дуршлаг, сталь нержавеющая, 43 см, металлический

7
В наличии 7 шт.
Настоящее фото товара Сквизер для лимона, алюминиевый, желтый , произведённого компанией ChiedoCover
от1 220

Сквизер для лимона, алюминиевый, желтый

15
В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Гастроемкость 1/6, пластиковая, 1л, произведённого компанией ChiedoCover
от1 630

Гастроемкость 1/6, пластиковая, 1л

15
В наличии 2 шт.

Другие товары из раздела доски разделочные

Настоящее фото товара Доска разделочная «Фрэймс», светлое дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490

Доска разделочная «Фрэймс», светлое дерево

13
В наличии
Фотография товара Доска разделочная, пластик, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска разделочная, пластик, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 050

Доска разделочная, пластик, красный

15
В наличии 40 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Доска пластик, коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
от3 0508
3 290 ₽

Доска пластик, коричневая

15
В наличии 30 шт.
Фотография товара Доска пластиковая, синяя от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска пластиковая, синяя, произведённого компанией ChiedoCover
от1 260

Доска пластиковая, синяя

9
В наличии 29 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Доска разделочная, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от10 7905
11 250 ₽

Доска разделочная, пластик

6
В наличии
Фотография товара Доска разделочная, бук, 210 мм, древесный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска разделочная, бук, 210 мм, древесный, произведённого компанией ChiedoCover
от440

Доска разделочная, бук, 210 мм, древесный

10
В наличии
Настоящее фото товара Доска разделочная, с упором, полиэтилен, 40 см, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 790

Доска разделочная, с упором, полиэтилен, 40 см, белый

8
В наличии
Фотография товара Доска разделочная, с упором, полиэтилен, 40 см, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска разделочная, с упором, полиэтилен, 40 см, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 750

Доска разделочная, с упором, полиэтилен, 40 см, зеленый

15
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Доска разделочная, полиэтилен, 400 мм, бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 860

Доска разделочная, полиэтилен, 400 мм, бордовый

12
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Доска разделочная, «Флекс», полиэтилен, 26 см, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от310

Доска разделочная, «Флекс», полиэтилен, 26 см, черный

12
В наличии 8 шт.

Товар в корзине

Доска разделочная, пластик, серая
Доска разделочная, пластик, серая
от 580
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Совок для льда, перфорированный, сталь нержавеющая, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190

Совок для льда, перфорированный, сталь нержавеющая, серебристый

15
В наличии 12 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Ресторан», произведённого компанией ChiedoCover
от4708
510 ₽Оптовая цена

Тарелка глубокая «Ресторан»

7
В наличии 62 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож столовый «Лаццо», длина 240мм, произведённого компанией ChiedoCover
от3 7606
3 990 ₽

Нож столовый «Лаццо», длина 240мм

14
В наличии 150 шт.
Настоящее фото товара Тарелка для пиццы «Лайфстиль», песочный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 720
Оптовая цена

Тарелка для пиццы «Лайфстиль», песочный

11
В наличии 72 шт.