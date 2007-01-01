Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Столешница Верзалит прямоугольная 1200*800, венге, произведённого компанией ChiedoCover
Столешница Верзалит прямоугольная 1200*800, венге
39 оценок
11 890
Товар в корзине. Перейти
Столешница Верзалит прямоугольная 1200*800, венге - фото 1Столешница Верзалит прямоугольная 1200*800, венге - фото 2Столешница Верзалит прямоугольная 1200*800, венге - фото 3Столешница Верзалит прямоугольная 1200*800, венге - фото 4
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Столешница Верзалит прямоугольная 1200*800, венге производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Столешница Верзалит прямоугольная 1200*800, венге производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Столешница Верзалит прямоугольная 1200*800, венге производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Столешница Верзалит прямоугольная 1200*800, венге производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Столешница Верзалит прямоугольная 1200*800, венге производства ChiedoCover

Столешница Верзалит прямоугольная 1200*800, венге

Артикул: CH-001-628
39 оценок
Основные характеристики
  • Длина1200 мм
  • Ширина800 мм
  • Вес15.4 кг
  • Цветвенге
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Столешница HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ, 900x900
Фотография товара Столешница HPL, 25 мм, с кромкой ПВХ, 900x900 от компании ChiedoCover.
Следующий Столешница HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, 700x700
Фотография товара Столешница HPL, 37 мм, с кромкой ПВХ, 700x700 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Верзалит это высокотехнологичный продукт который все больше набирает популярность.
Это материал, который производится из прессованной муки дерева, сюда входят только дорогие породы. Специальная пленка защищает материал от разбухания в случае попадания на него влаги.

Верзалит представляет собой монолитный, крайне плотный продукт, не поддающийся воздействию влаги и колебаниям температур от -50°С до +90°С.

Вот основные его преимущества:

  • Верзалит прессуется в виде готовых к использованию изделий
  • Устойчив к внешним воздействиям: ударам, царапинам, истиранию, выцветанию
  • Влагоустойчив
  • Не оставляет пятен и легко чистится
  • Имеет долгий срок службы
  • Благодаря технологиям используемым в производстве не портится и не плесневеет
  • Благодаря легкости в уходе и использовании экономит ваши силы и время

Основа столешницы толщиной 20 мм, толщина фальш-борта 35 мм.

Важно понимать, что при использовании тяжелого подстолья, например, из чугуна, переносить готовые столы, поднимая за столешницу категорически не рекомендуется, т.к. подстолье тяжелое-оно вырвет крепления из столешницы. Передвигать стол можно исключительно двигая само подстолье.

Крепления приобретаются отдельно и не должны уходить в глубь столешницы более, чем на 15 мм во избежание сквозного отверстия.

2 шт / 1 уп
Размер упаковки: 120х80х10 см



Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1200 мм
  • Ширина800 мм
  • Вес15.4 кг
  • Цветвенге
  • Страна изготовленияТурция

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Столешница Верзалит круглая Д800, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Верзалит круглая Д800, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена

Столешница Верзалит круглая Д800, белый

46
В наличии 50 шт.
Фотография товара Столешница Верзалит круглая Д800, орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Верзалит круглая Д800, орех, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена

Столешница Верзалит круглая Д800, орех

33
В наличии 5 шт.
Фотография товара Столешница Верзалит круглая Д800, травертин от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Верзалит круглая Д800, травертин, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена

Столешница Верзалит круглая Д800, травертин

44
В наличии 20 шт.
Фотография товара Столешница Верзалит круглая Д700, кромка серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Верзалит круглая Д700, кромка серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от11 990
Оптовая цена

Столешница Верзалит круглая Д700, кромка серебро

39
Распродажа
Фотография товара Столешница Верзалит прямоугольная 1200*800, бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Верзалит прямоугольная 1200*800, бук, произведённого компанией ChiedoCover
от11 89016
13 990 ₽Оптовая цена

Столешница Верзалит прямоугольная 1200*800, бук

48
В наличии 50 шт.
Фотография товара Столешница Верзалит прямоугольная 1200*800, орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Верзалит прямоугольная 1200*800, орех, произведённого компанией ChiedoCover
от11 890
Оптовая цена

Столешница Верзалит прямоугольная 1200*800, орех

34
В наличии 50 шт.
Фотография товара Столешница Верзалит круглая Д800, вишня от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Верзалит круглая Д800, вишня, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена

Столешница Верзалит круглая Д800, вишня

31
В наличии 18 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Подстолье барное Дженни от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье барное Дженни, произведённого компанией ChiedoCover
5 490

Подстолье барное Дженни

15
  • черный
  • белый
В наличии 7 шт.
Фотография товара Подстолье металлическое, 1238ЕМ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье металлическое, 1238ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
7 090
Оптовая цена

Подстолье металлическое, 1238ЕМ

87
В наличии 30 шт.
Фотография товара Металлический каркас стола "Лидер 2", золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Металлический каркас стола "Лидер 2", золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490

Металлический каркас стола "Лидер 2", золотой

9
Фотография товара Подстолье 1189ЕМ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье 1189ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
18 390

Подстолье 1189ЕМ

15
В наличии 10 шт.
Распродажа
Фотография товара Подстолье Лофт П от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Лофт П, произведённого компанией ChiedoCover
от3 99039
6 490 ₽

Подстолье Лофт П

49
Хит
Фотография товара Подстолье Фуд-корт, металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье Фуд-корт, металл, произведённого компанией ChiedoCover
от9 49030
13 390 ₽

Подстолье Фуд-корт, металл

97
  • золотой
  • белый
  • черный
В наличии
Фотография товара Подстолье 1061ЕМ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье 1061ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
6 190
Оптовая цена

Подстолье 1061ЕМ

76
В наличии 10 шт.
Фотография товара Подстолье металлическое, 1038ЕМ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье металлическое, 1038ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
5 690
Оптовая цена

Подстолье металлическое, 1038ЕМ

84
В наличии 30 шт.
Фотография товара Подстолье металлическое Окто мини от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье металлическое Окто мини, произведённого компанией ChiedoCover
7 290
Оптовая цена

Подстолье металлическое Окто мини

58
Фотография товара Подстолье ЕР 4110 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье ЕР 4110, произведённого компанией ChiedoCover
5 590
Оптовая цена

Подстолье ЕР 4110

42
В наличии 30 шт.

Другие товары из раздела столешницы верзалит

Фотография товара Столешница Верзалит круглая Д700, венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Верзалит круглая Д700, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
Оптовая цена

Столешница Верзалит круглая Д700, венге

49
В наличии 50 шт.
Фотография товара Столешница Верзалит круглая Д800, кромка серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Верзалит круглая Д800, кромка серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от12 990
Оптовая цена

Столешница Верзалит круглая Д800, кромка серебро

37
Распродажа
Фотография товара Столешница Верзалит прямоугольная 1200*800, бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Верзалит прямоугольная 1200*800, бук, произведённого компанией ChiedoCover
от11 89016
13 990 ₽Оптовая цена

Столешница Верзалит прямоугольная 1200*800, бук

48
В наличии 50 шт.
Фотография товара Столешница Верзалит квадратная 700*700, бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Верзалит квадратная 700*700, бук, произведённого компанией ChiedoCover
от7 190
Оптовая цена

Столешница Верзалит квадратная 700*700, бук

39
В наличии 50 шт.
Фотография товара Столешница Верзалит круглая Д700, бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Верзалит круглая Д700, бук, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
Оптовая цена

Столешница Верзалит круглая Д700, бук

36
В наличии 46 шт.
Фотография товара Столешница Верзалит прямоугольная 1200*800, орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Верзалит прямоугольная 1200*800, орех, произведённого компанией ChiedoCover
от11 890
Оптовая цена

Столешница Верзалит прямоугольная 1200*800, орех

34
В наличии 50 шт.
Фотография товара Столешница Верзалит квадратная 800х800, орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Верзалит квадратная 800х800, орех, произведённого компанией ChiedoCover
от8 290
Оптовая цена

Столешница Верзалит квадратная 800х800, орех

46
В наличии 23 шт.
Фотография товара Столешница Верзалит прямоугольная 1100х700, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Верзалит прямоугольная 1100х700, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 390

Столешница Верзалит прямоугольная 1100х700, белый

7
В наличии 50 шт.
Фотография товара Столешница Верзалит квадратная 800*800, крем-полоски от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Верзалит квадратная 800*800, крем-полоски, произведённого компанией ChiedoCover
8 290

Столешница Верзалит квадратная 800*800, крем-полоски

15
Фотография товара Столешница Верзалит прямоугольная 1200х800, крем-полоски от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столешница Верзалит прямоугольная 1200х800, крем-полоски, произведённого компанией ChiedoCover
11 890

Столешница Верзалит прямоугольная 1200х800, крем-полоски

14

Товар в корзине

Столешница Верзалит прямоугольная 1200*800, венге
Столешница Верзалит прямоугольная 1200*800, венге
от 11 890
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Подстолье барное Дженни от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье барное Дженни, произведённого компанией ChiedoCover
5 490

Подстолье барное Дженни

15
  • черный
  • белый
В наличии 7 шт.
Фотография товара Подстолье металлическое, 1238ЕМ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье металлическое, 1238ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
7 090
Оптовая цена

Подстолье металлическое, 1238ЕМ

87
В наличии 30 шт.
Фотография товара Металлический каркас стола "Лидер 2", золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Металлический каркас стола "Лидер 2", золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490

Металлический каркас стола "Лидер 2", золотой

9
Фотография товара Подстолье 1189ЕМ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подстолье 1189ЕМ, произведённого компанией ChiedoCover
18 390

Подстолье 1189ЕМ

15
В наличии 10 шт.

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности