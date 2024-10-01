Товар в корзине. Перейти
Миска, сталь нержавеющая, 4л - фото 1

Миска, сталь нержавеющая, 4л

Артикул: CH-059-191
9 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Сотейник без крышки, сталь нержавеющая
Фотография товара Сотейник без крышки, сталь нержавеющая от компании ChiedoCover.
Следующий Сотейник, сталь нержавеющая, 2л
Фотография товара Сотейник, сталь нержавеющая, 2л от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота120 мм
  • Диаметр220 мм
  • Вес0.236 кг
  • Объем2 л
  • Материалнержавеющая сталь

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Вилка столовая «Оптима», длина 188мм, произведённого компанией ChiedoCover
от5067
150 ₽Оптовая цена

Вилка столовая «Оптима», длина 188мм

14
В наличии
Настоящее фото товара Линейка барная «Баллантайнс Файнест» 12 лет, произведённого компанией ChiedoCover
от260

Линейка барная «Баллантайнс Файнест» 12 лет

15
В наличии 10 шт.
Фотография товара Блюдо для комплимента «Море» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Блюдо для комплимента «Море», произведённого компанией ChiedoCover
от3 560
Оптовая цена

Блюдо для комплимента «Море»

10
В наличии 19 шт.
Настоящее фото товара Доска разделочная «Фрэймс», светлое дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490

Доска разделочная «Фрэймс», светлое дерево

13
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка столовая «Концепт №9», длина 210мм, произведённого компанией ChiedoCover
от5609
610 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Концепт №9», длина 210мм

6
В наличии 120 шт.
Настоящее фото товара Крышка, стекло, 24 см прозрачный, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 620

Крышка, стекло, 24 см прозрачный, черный

12
В наличии 5 шт.
Настоящее фото товара Кастрюля с крышкой, эмалированный чугун, 1л, произведённого компанией ChiedoCover
от11 670

Кастрюля с крышкой, эмалированный чугун, 1л

6
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Тарелочка для масла «Симплисити вайт -Хармони», произведённого компанией ChiedoCover
от370
Оптовая цена

Тарелочка для масла «Симплисити вайт -Хармони»

6
В наличии 80 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Чашка бульонная «Кунстверк» 245мл, фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от28010
310 ₽Оптовая цена

Чашка бульонная «Кунстверк» 245мл, фарфор

8
В наличии 45 шт.
Фотография товара Нож для колки льда «Хандзо Айс Катана» сталь нержавеющая, дерево, серебристый, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Нож для колки льда «Хандзо Айс Катана» сталь нержавеющая, дерево, серебристый, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 290

Нож для колки льда «Хандзо Айс Катана» сталь нержавеющая, дерево, серебристый, бежевый

5
В наличии

Другие товары из раздела миски

Настоящее фото товара Миска «Проотель», сталь нержавеющая, 1.9л, произведённого компанией ChiedoCover
от420

Миска «Проотель», сталь нержавеющая, 1.9л

7
В наличии 216 шт.
Настоящее фото товара Миска «Пинки», керамика, 0.5л, произведённого компанией ChiedoCover
от240

Миска «Пинки», керамика, 0.5л

11
В наличии 129 шт.
Настоящее фото товара Миска, сталь нержавеющая, 100мл, произведённого компанией ChiedoCover
от440

Миска, сталь нержавеющая, 100мл

8
В наличии 15 шт.
Настоящее фото товара Кадка для риса бамбук, диаметр 330мм, произведённого компанией ChiedoCover
от3 690

Кадка для риса бамбук, диаметр 330мм

6
В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Таз круглый, 7л, произведённого компанией ChiedoCover
от200

Таз круглый, 7л

8
В наличии 26 шт.
Настоящее фото товара Таз, полипропилен, 11л, произведённого компанией ChiedoCover
от260

Таз, полипропилен, 11л

14
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Таз, полипропилен, 13л, произведённого компанией ChiedoCover
от310

Таз, полипропилен, 13л

11
В наличии 20 шт.
Настоящее фото товара Миска, сталь нержавеющая, 2л, произведённого компанией ChiedoCover
от1 950

Миска, сталь нержавеющая, 2л

15
В наличии 22 шт.
Настоящее фото товара Салатник, сталь, 1л, произведённого компанией ChiedoCover
от1 860

Салатник, сталь, 1л

14
В наличии 18 шт.
Настоящее фото товара Миска, полипропилен, 4,5л, произведённого компанией ChiedoCover
от2 090

Миска, полипропилен, 4,5л

11
В наличии

Товар в корзине

Миска, сталь нержавеющая, 4л
Миска, сталь нержавеющая, 4л
от 3 110
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Вилка столовая «Оптима», длина 188мм, произведённого компанией ChiedoCover
от5067
150 ₽Оптовая цена

Вилка столовая «Оптима», длина 188мм

14
В наличии
Настоящее фото товара Линейка барная «Баллантайнс Файнест» 12 лет, произведённого компанией ChiedoCover
от260

Линейка барная «Баллантайнс Файнест» 12 лет

15
В наличии 10 шт.
Фотография товара Блюдо для комплимента «Море» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Блюдо для комплимента «Море», произведённого компанией ChiedoCover
от3 560
Оптовая цена

Блюдо для комплимента «Море»

10
В наличии 19 шт.
Настоящее фото товара Доска разделочная «Фрэймс», светлое дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490

Доска разделочная «Фрэймс», светлое дерево

13
В наличии