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Миска, сталь нержавеющая, 8л - фото 1

Миска, сталь нержавеющая, 8л

Артикул: CH-059-205
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина360 мм
  • Глубина360 мм
  • Высота160 мм
  • Диаметр360 мм
  • Вес0.708 кг
  • Объем8 л
  • Материалнержавеющая сталь

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