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Миска, сталь нержавеющая, 11л - фото 1

Миска, сталь нержавеющая, 11л

Артикул: CH-059-223
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Диаметр420 мм
  • Вес1.166 кг
  • Объем11 л
  • Материалнержавеющая сталь

Отзывы

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