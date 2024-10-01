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Миска с крышкой, полипропилен, зеленый, 0,85л - фото 1

Миска с крышкой, полипропилен, зеленый, 0,85л

Артикул: CH-059-192
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота60 мм
  • Диаметр145 мм
  • Объем0.85 л
  • Цветбежевый, зеленый

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