Характеристики товара
Описание
Мыло нежно очищает кожу, содержит увлажняющие и питательные компоненты, восстанавливает pH-баланс. Подходит для всех типов кожи.
Одноразовая косметика предназначена для использования в гостиницах, отелях и СПА. Отличный вариант, чтобы взять в дорогу и путешествия. Размер - 4х8,5 см.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Цветбежевый, белый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке500 шт
- Вес упаковки6.90 кг
- Объём упаковки0.01 м3
- Изделия стопируютсяНет