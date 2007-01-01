Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Мыло одноразовое HOTEL, 13 г, произведённого компанией ChiedoCover
Мыло одноразовое HOTEL, 13 г
9 оценок
9
Мыло одноразовое HOTEL, 13 г - фото 1Мыло одноразовое HOTEL, 13 г - фото 2Мыло одноразовое HOTEL, 13 г - фото 3
NEW

Мыло одноразовое HOTEL, 13 г

Артикул: CH-083-525
9 оценок
Основные характеристики
  • Цветбежевый, белый
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Мыло нежно очищает кожу, содержит увлажняющие и питательные компоненты, восстанавливает pH-баланс. Подходит для всех типов кожи.

Одноразовая косметика предназначена для использования в гостиницах, отелях и СПА. Отличный вариант, чтобы взять в дорогу и путешествия. Размер - 4х8,5 см.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Цветбежевый, белый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке500 шт
  • Вес упаковки6.90 кг
  • Объём упаковки0.01 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

