Характеристики товара
Описание
Гель для душа COMFORT LINE деликатно очищает кожу, надолго даря ощущение чистоты и свежести и исключая ее пересушивание. Гель не содержит парабенов и дерматологически протестирован.
В упаковке 200 штук.
Состав: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Coconut diethanolamide, Alkyldimethylamine oxide, Glycerin, Methylchloroisothiazolinone, Sodium lauroyl sarcosinate, Tetrasodium EDTA, Citric acid, Polyquaternium-6, Sodium chloride, Parfum, CI 42090.
Упаковка: флакон.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Объем0,03 л
- Цветголубой, черный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке200 шт
- Вес упаковки7.77 кг
- Объём упаковки0.01 м3
- Изделия стопируютсяНет