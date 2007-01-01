Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Гель для душа одноразовый COMFORT LINE, 30 мл, произведённого компанией ChiedoCover
Гель для душа одноразовый COMFORT LINE, 30 мл
5 оценок
23
Гель для душа одноразовый COMFORT LINE, 30 мл - фото 1Гель для душа одноразовый COMFORT LINE, 30 мл - фото 2Гель для душа одноразовый COMFORT LINE, 30 мл - фото 3
NEW

Гель для душа одноразовый COMFORT LINE, 30 мл

Артикул: CH-083-546
5 оценок
Основные характеристики
  • Объем0,03 л
  • Цветголубой, черный
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Характеристики товара

Описание

Гель для душа COMFORT LINE деликатно очищает кожу, надолго даря ощущение чистоты и свежести и исключая ее пересушивание. Гель не содержит парабенов и дерматологически протестирован.

В упаковке 200 штук.
Состав: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Coconut diethanolamide, Alkyldimethylamine oxide, Glycerin, Methylchloroisothiazolinone, Sodium lauroyl sarcosinate, Tetrasodium EDTA, Citric acid, Polyquaternium-6, Sodium chloride, Parfum, CI 42090.
Упаковка: флакон.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Объем0,03 л
  • Цветголубой, черный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке200 шт
  • Вес упаковки7.77 кг
  • Объём упаковки0.01 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
