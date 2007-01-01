Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Шампунь одноразовый GRASS SARGAN, 10 мл, произведённого компанией ChiedoCover
Шампунь одноразовый GRASS SARGAN, 10 мл
Шампунь одноразовый GRASS SARGAN, 10 мл - фото 1Шампунь одноразовый GRASS SARGAN, 10 мл - фото 2Шампунь одноразовый GRASS SARGAN, 10 мл - фото 3
Шампунь одноразовый GRASS SARGAN, 10 мл

Артикул: CH-083-557
Основные характеристики
  • Объем0,01 л
  • Цветбежевый
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Эффективная формула шампуня GRASS SARGAN на основе натуральных компонентов сохраняет структуру волос, придает волосам мягкость и здоровый блеск. Шампунь подходит для ежедневного применения.

Способ применения: нанести небольшое количество шампуня на влажные волосы, помассировать и смыть водой.
Состав: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Cocamide DEA, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Polyquaternium-7, Sodium Chloride, Fragrance, Salt EDTA, Citric Acid, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Geraniol, Linalool, dye.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Объем0,01 л
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке500 шт
  • Вес упаковки5.60 кг
  • Объём упаковки0.02 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

