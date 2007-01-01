Характеристики товара
Описание
Эффективная формула шампуня GRASS SARGAN на основе натуральных компонентов сохраняет структуру волос, придает волосам мягкость и здоровый блеск. Шампунь подходит для ежедневного применения.
Способ применения: нанести небольшое количество шампуня на влажные волосы, помассировать и смыть водой.
Состав: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Cocamide DEA, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Polyquaternium-7, Sodium Chloride, Fragrance, Salt EDTA, Citric Acid, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Geraniol, Linalool, dye.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Объем0,01 л
- Цветбежевый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке500 шт
- Вес упаковки5.60 кг
- Объём упаковки0.02 м3
- Изделия стопируютсяНет