Настоящее фото товара Стул Дели металл белый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Дели металл белый
7 оценок
8 390
Стул Дели металл белый

Артикул: CH-080-456
Основные характеристики
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Металлический стул Дели представляет собой уникальное сочетание элегантного дизайна, удобства и прочности. Идеально подходит для создания зоны отдыха в доме, на террасе, в саду, офисе или кафе.
Концепция дизайна стула основана на принципах воздушности и легкости, что позволяет визуально увеличить пространство в помещении. Оригинальная форма стула достигается благодаря выразительным линиям, которые формируют единую конструкцию. Прочный каркас стула выполнен из металла, рассчитанного на длительную эксплуатацию. Надежная конструкция, долговечность, устойчивость к загрязнениям. Конструкция позволяет стопировать стулья, что делает их хранение и перевозку очень простой. Максимальная нагрузка 120кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина605 мм
  • Глубина640 мм
  • Высота805 мм
  • Ширина сиденья486 мм
  • Глубина сиденья447 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Высота посадочного места 460 мм
  • Вес5.3 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки630 мм
  • Высота упаковки710 мм
  • Вес упаковки23 кг
  • Объём упаковки0.42 м3
  • Габариты упаковки для логистики970
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

