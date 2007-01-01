Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Дели металл черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Дели металл черный
7 оценок
8 390
Стул Дели металл черный - фото 1Стул Дели металл черный - фото 2Стул Дели металл черный - фото 3Стул Дели металл черный - фото 4Стул Дели металл черный - фото 5Стул Дели металл черный - фото 6Стул Дели металл черный - фото 7

Стул Дели металл черный

Артикул: CH-080-463
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина605 мм
  • Глубина640 мм
  • Высота805 мм
  • Ширина сиденья486 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Характеристики товара

Описание

Металлический стул Дели представляет собой уникальное сочетание элегантного дизайна, удобства и прочности. Идеально подходит для создания зоны отдыха в доме, на террасе, в саду, офисе или кафе.
Концепция дизайна стула основана на принципах воздушности и легкости, что позволяет визуально увеличить пространство в помещении. Оригинальная форма стула достигается благодаря выразительным линиям, которые формируют единую конструкцию. Прочный каркас стула выполнен из металла, рассчитанного на длительную эксплуатацию. Надежная конструкция, долговечность, устойчивость к загрязнениям. Конструкция позволяет стопировать стулья, что делает их хранение и перевозку очень простой. Максимальная нагрузка 120кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина605 мм
  • Глубина640 мм
  • Высота805 мм
  • Ширина сиденья486 мм
  • Глубина сиденья447 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Высота посадочного места 460 мм
  • Вес5.3 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки630 мм
  • Высота упаковки710 мм
  • Вес упаковки23 кг
  • Объём упаковки0.42 м3
  • Габариты упаковки для логистики970
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

