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Нож для авокадо пластик, сталь нержавеющая - фото 1

Нож для авокадо пластик, сталь нержавеющая

Артикул: CH-058-710
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина188 мм
  • Диаметр70 мм
  • Вес0.054 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветчерный

Отзывы

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