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Нож для устриц сталь нержавеющая, пластик - фото 1

Нож для устриц сталь нержавеющая, пластик

Артикул: CH-058-704
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина130 мм
  • Глубина40 мм
  • Высота35 мм
  • Вес0.050 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветчерный

Отзывы

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