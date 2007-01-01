Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Нож для устриц сталь нержавеющая, пластик, длина 150мм, произведённого компанией ChiedoCover
Нож для устриц сталь нержавеющая, пластик, длина 150мм
11 оценок
1 190
Нож для устриц сталь нержавеющая, пластик, длина 150мм - фото 1

Нож для устриц сталь нержавеющая, пластик, длина 150мм

Артикул: CH-058-708
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина150 мм
  • Глубина35 мм
  • Вес0.080 кг
  • Материалнержавеющая сталь
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина150 мм
  • Глубина35 мм
  • Вес0.080 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

