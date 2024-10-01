Товар в корзине. Перейти
Нож для каштана сталь, пластик - фото 1

Нож для каштана сталь, пластик

Артикул: CH-058-713
9 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Нож для устриц сталь нержавеющая, пластик, длина 200мм
Фотография товара Нож для устриц сталь нержавеющая, пластик, длина 200мм от компании ChiedoCover.
Следующий Нож для хлеба «Проотель» сталь нержавеющая, пластик
Фотография товара Нож для хлеба «Проотель» сталь нержавеющая, пластик от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина140 мм
  • Глубина15 мм
  • Вес0.020 кг
  • Материалсталь
  • Цветчерный

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Нож столовый «Концепт», произведённого компанией ChiedoCover
от1 1504
1 190 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Концепт»

9
В наличии 84 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Вилка столовая «Аляска», длина 200мм, произведённого компанией ChiedoCover
от3905
410 ₽Оптовая цена

Вилка столовая «Аляска», длина 200мм

15
В наличии 2700 шт.
Настоящее фото товара Блюдо для суши, сосна, красное, произведённого компанией ChiedoCover
от1 730
Оптовая цена

Блюдо для суши, сосна, красное

13
В наличии 12 шт.
Настоящее фото товара Доска разделочная для хлеба дерево, светлое дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от4 780

Доска разделочная для хлеба дерево, светлое дерево

15
В наличии
Настоящее фото товара Доска разделочная «Флекс», пластик голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от290

Доска разделочная «Флекс», пластик голубой

6
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Салатник «Токио» из стекла 0,5 л, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от17020
210 ₽Оптовая цена

Салатник «Токио» из стекла 0,5 л, прозрачный

8
В наличии 123 шт.
Настоящее фото товара Линейка барная «Де Кайпер», произведённого компанией ChiedoCover
от300

Линейка барная «Де Кайпер»

15
В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Блюдо сервировочное «Марин», ширина 260мм, произведённого компанией ChiedoCover
от110
Оптовая цена

Блюдо сервировочное «Марин», ширина 260мм

5
В наличии 180 шт.
Фотография товара Дуршлаг, сталь нержавеющая, 39 см, металлическая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Дуршлаг, сталь нержавеющая, 39 см, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от2 120

Дуршлаг, сталь нержавеющая, 39 см, металлическая

8
В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Крышка, сталь нержавеющая, 45 см, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от6 260

Крышка, сталь нержавеющая, 45 см, металлическая

5
В наличии 4 шт.

Другие товары из раздела ножи для устриц и моллюсков

Настоящее фото товара Нож для устриц «Тутти» сталь нержавеющая, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от870

Нож для устриц «Тутти» сталь нержавеющая, пластик

5
В наличии 118 шт.
Настоящее фото товара Нож для устриц сталь нержавеющая, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от740

Нож для устриц сталь нержавеющая, пластик

6
В наличии
Настоящее фото товара Нож для устриц «Тутти» сталь нержавеющая, пластик, длина 150, произведённого компанией ChiedoCover
от1 160

Нож для устриц «Тутти» сталь нержавеющая, пластик, длина 150

5
В наличии 24 шт.
Настоящее фото товара Нож для устриц сталь нержавеющая, пластик, длина 150мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 190

Нож для устриц сталь нержавеющая, пластик, длина 150мм

11
В наличии
Настоящее фото товара Нож для авокадо пластик, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от990

Нож для авокадо пластик, сталь нержавеющая

12
В наличии

Товар в корзине

Нож для каштана сталь, пластик
Нож для каштана сталь, пластик
от 1 750
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Нож столовый «Концепт», произведённого компанией ChiedoCover
от1 1504
1 190 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Концепт»

9
В наличии 84 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Вилка столовая «Аляска», длина 200мм, произведённого компанией ChiedoCover
от3905
410 ₽Оптовая цена

Вилка столовая «Аляска», длина 200мм

15
В наличии 2700 шт.
Настоящее фото товара Блюдо для суши, сосна, красное, произведённого компанией ChiedoCover
от1 730
Оптовая цена

Блюдо для суши, сосна, красное

13
В наличии 12 шт.
Настоящее фото товара Доска разделочная для хлеба дерево, светлое дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от4 780

Доска разделочная для хлеба дерево, светлое дерево

15
В наличии