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Сотейник, «Клас Шеф», алюминиевый, 85 мм, металлический - фото 1Сотейник, «Клас Шеф», алюминиевый, 85 мм, металлический - фото 2

Сотейник, «Клас Шеф», алюминиевый, 85 мм, металлический

Артикул: CH-059-057
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота85 мм
  • Диаметр320 мм
  • Вес2.950 кг
  • Материалалюминий
  • Цветсерый

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