Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота85 мм
- Диаметр320 мм
- Вес2.950 кг
- Материалалюминий
- Цветсерый
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Нож для сыра, сталь нержавеющая, полипропилен
Нож кухонный для сыра две ручки «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен
Чашка бульонная «Белая» Принц фарфор
Нож для рыбы «Гест стар», сталь нержавеющая
Блюдо для суши «Кунстверк», ширина 270мм
Линейка барная «Джек Дениэлс - Сингл Баррель»
Украшения для коктейлей «Обезьянка» полистирол, разноцветный
Блюдо для пиццы «Симплисити», диаметр 285мм
Миска, сталь нержавеющая, 200мл
Линейка барная «Самбука Изолабелла»
Сотейник, сталь нержавеющая, 1.5л
Сотейник без крышки, дно-сэндвич
Сотейник с крышкой 3-х слойный медь, сталь нержавеющий
Сотейник с крышкой, 3-х слойный, медь, сталь нержавеющая, алюминиевый, 2 л, 85 мм
Сотейник (индукция), сталь нержавеющая, 5,4 л, 49 см, металлическая
Сотейник, сталь нержавеющая, 150 мл, 45 мм, металлическая
Сотейник, 3-х слойный, сталь, 2 л, 389 мм, металлический
Сотейник, сталь нержавеющая, 5 л, 42,5 см, металлическая
Сотейник без крышки, сталь, 52 см, металлическая
Сотейник, сталь нержавеющая, 2 л, 10,5 см, металлическая
Нож для сыра, сталь нержавеющая, полипропилен
Нож кухонный для сыра две ручки «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен
Чашка бульонная «Белая» Принц фарфор
Нож для рыбы «Гест стар», сталь нержавеющая