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Нож для твердых сыров, сталь нержавеющая, пластик - фото 1

Нож для твердых сыров, сталь нержавеющая, пластик

Артикул: CH-058-636
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина180 мм
  • Глубина42 мм
  • Вес0.125 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветчерный

Отзывы

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