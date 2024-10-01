Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина455 мм
- Глубина20 мм
- Вес0.180 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Цветчерный
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Терка 4-х сторонняя сталь нержавеющая
Тарелка глубокая «Жасмин»
Венчик «Проотель», сталь нержавеющая, ручка нейлон
Блюдо для подачи «Студио Ро»
Нож столовый «Шарм»
Вилка столовая «Пэлас Мартеллато Трэжер Блэк»
Ложка, можжевельник, ручка, длина 170мм
Нож кухонный «Осака» односторонняя заточка, сталь нержавеющая, полиоксиметилен
Блюдо для пиццы «Барилла», белый
Тарелка пирожковая «Идиллия»
Нож для тонкой нарезки «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 430мм
Нож для тонкой нарезки «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 360мм
Нож для плоской рыбы «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен
Нож для филе «2900» сталь нержавеющая, полипропилен
Нож для тонкой нарезки сталь нержавеющая, пластик, длина 490мм
Нож для окорока «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 410
Нож для филе «2900» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 320
Нож для окорока «Ривьера» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 410мм
Нож для мяса «2900» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 290мм
Нож для мяса «2900» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 320