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Сотейник с крышкой, «Тавола Ле Пиколе Бронз Эйдж», алюминиевый, керамика, 10 см, металлический - фото 1Сотейник с крышкой, «Тавола Ле Пиколе Бронз Эйдж», алюминиевый, керамика, 10 см, металлический - фото 2

Сотейник с крышкой, «Тавола Ле Пиколе Бронз Эйдж», алюминиевый, керамика, 10 см, металлический

Артикул: CH-058-961
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Диаметр100 мм
  • Материалалюминий, керамика
  • Цветсерый

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