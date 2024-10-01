Товар в корзине. Перейти
Сито для муки, «Проотель», сталь нержавеющая, 68 мм, металлическая - фото 1

Сито для муки, «Проотель», сталь нержавеющая, 68 мм, металлическая

Артикул: CH-058-614
12 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Сито-дозатор для сахарной пудры, сталь нержавеющая, 9 см, серебристый
Фотография товара Сито-дозатор для сахарной пудры, сталь нержавеющая, 9 см, серебристый от компании ChiedoCover.
Следующий Сито для муки, ячейки 0,5*0,5 мм, сталь нержавеющая, 30 см, серебристый
Фотография товара Сито для муки, ячейки 0,5*0,5 мм, сталь нержавеющая, 30 см, серебристый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота68 мм
  • Диаметр290 мм
  • Вес0,393 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсерый

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Щипцы «Проотель», сталь нержавеющая, синие, произведённого компанией ChiedoCover
от440

Щипцы «Проотель», сталь нержавеющая, синие

6
В наличии 672 шт.
Распродажа
Фотография товара Вилка столовая «Пэлас Мартеллато Трэжер Блэк» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вилка столовая «Пэлас Мартеллато Трэжер Блэк», произведённого компанией ChiedoCover
от1 1504
1 190 ₽Оптовая цена

Вилка столовая «Пэлас Мартеллато Трэжер Блэк»

12
В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Противень для пиццы голубая сталь, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от680

Противень для пиццы голубая сталь, черный

14
В наличии 11 шт.
Настоящее фото товара Нож для тонкой нарезки «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 410мм, произведённого компанией ChiedoCover
от4 800

Нож для тонкой нарезки «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 410мм

7
В наличии 8 шт.
Настоящее фото товара Подставка для комплимента «Ро Дизайн Бай Кевала», черная, произведённого компанией ChiedoCover
от2 880
Оптовая цена

Подставка для комплимента «Ро Дизайн Бай Кевала», черная

6
В наличии 11 шт.
Настоящее фото товара Подставка для комплимента «Ро Дизайн Бай Кевала», белая, произведённого компанией ChiedoCover
от3 250
Оптовая цена

Подставка для комплимента «Ро Дизайн Бай Кевала», белая

12
В наличии 11 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож для рыбы «М18», сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от14034
210 ₽Оптовая цена

Нож для рыбы «М18», сталь нержавеющая

10
В наличии 11 шт.
Настоящее фото товара Кастрюля «Уитфорд», алюминий литой, сталь нержавеющая 3,5л, произведённого компанией ChiedoCover
от2 500

Кастрюля «Уитфорд», алюминий литой, сталь нержавеющая 3,5л

7
В наличии 20 шт.
Настоящее фото товара Блюдо для подачи, пластик, под дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от740
Оптовая цена

Блюдо для подачи, пластик, под дерево

8
В наличии 48 шт.
Фотография товара Тарелка пирожковая «Крафт Грин», диаметр 155мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тарелка пирожковая «Крафт Грин», диаметр 155мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490
Оптовая цена

Тарелка пирожковая «Крафт Грин», диаметр 155мм

6
В наличии

Другие товары из раздела кухонные сита

Фотография товара Сито с пластиковой ручкой, антипригарное покрытие, 39 см, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сито с пластиковой ручкой, антипригарное покрытие, 39 см, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 220

Сито с пластиковой ручкой, антипригарное покрытие, 39 см, черный

8
В наличии 20 шт.
Настоящее фото товара Сито с ручкой, сталь нержавеющая, 23 см, стальной, произведённого компанией ChiedoCover
от290

Сито с ручкой, сталь нержавеющая, 23 см, стальной

11
В наличии 48 шт.
Фотография товара Сито с пластиковой ручкой, антипригарное покрытие, 380 мм, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сито с пластиковой ручкой, антипригарное покрытие, 380 мм, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 220

Сито с пластиковой ручкой, антипригарное покрытие, 380 мм, черный

15
В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Сито-конус, «Проотель», сталь нержавеющая, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от850

Сито-конус, «Проотель», сталь нержавеющая, металлическая

14
В наличии 45 шт.
Настоящее фото товара Дуршлаг-сито, «Проотель», сталь нержавеющая, 37 см, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 050

Дуршлаг-сито, «Проотель», сталь нержавеющая, 37 см, металлическая

14
В наличии 72 шт.
Фотография товара Дуршлаг-сито, «Проотель», сталь нержавеющая, 460 мм, металлическая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Дуршлаг-сито, «Проотель», сталь нержавеющая, 460 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 470

Дуршлаг-сито, «Проотель», сталь нержавеющая, 460 мм, металлическая

9
В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Сито для муки, ячейки 1*1 мм, сталь нержавеющая, 30 см, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 600

Сито для муки, ячейки 1*1 мм, сталь нержавеющая, 30 см, серебристый

11
В наличии 17 шт.
Настоящее фото товара Сито для муки, сталь нержавеющая, 30 см, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 680

Сито для муки, сталь нержавеющая, 30 см, серебристый

5
В наличии
Настоящее фото товара Сито-конус, сталь нержавеющая, 36,5 см, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от3 020

Сито-конус, сталь нержавеющая, 36,5 см, металлическая

8
В наличии
Настоящее фото товара Дуршлаг, сталь нержавеющая, пластик, 18 см, металлический, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 560

Дуршлаг, сталь нержавеющая, пластик, 18 см, металлический, черный

15
В наличии

Товар в корзине

Сито для муки, «Проотель», сталь нержавеющая, 68 мм, металлическая
Сито для муки, «Проотель», сталь нержавеющая, 68 мм, металлическая
от 2 160
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Щипцы «Проотель», сталь нержавеющая, синие, произведённого компанией ChiedoCover
от440

Щипцы «Проотель», сталь нержавеющая, синие

6
В наличии 672 шт.
Распродажа
Фотография товара Вилка столовая «Пэлас Мартеллато Трэжер Блэк» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вилка столовая «Пэлас Мартеллато Трэжер Блэк», произведённого компанией ChiedoCover
от1 1504
1 190 ₽Оптовая цена

Вилка столовая «Пэлас Мартеллато Трэжер Блэк»

12
В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Противень для пиццы голубая сталь, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от680

Противень для пиццы голубая сталь, черный

14
В наличии 11 шт.
Настоящее фото товара Нож для тонкой нарезки «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 410мм, произведённого компанией ChiedoCover
от4 800

Нож для тонкой нарезки «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 410мм

7
В наличии 8 шт.