Характеристики товара
Описание
В упаковке 24 штуки.
Молочник Кунстверк – элегантное изделие из белого фарфора. Качественный материал обеспечивает долговечность изделия, устойчивость к повреждениям, легкость при мытье. Форма отличается плавными изгибами и изящной ручкой. Поверхность гладкая матовая. Цвет – белоснежный. Все элементы дизайна придают утонченности и привлекательность внешнему виду. Молочник от Kunstwerk имеет размеры: диаметр – 36 мм, высота – 40 мм, длина – 60 мм. Вмещает 38 мл.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина60 мм
- Высота40 мм
- Диаметр36 мм
- Вес0,048 кг
- Объем0,038 л
- Материалфарфор
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке24 шт