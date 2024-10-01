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Молочник «Кунстверк» фарфор 38 мл, белый - фото 1Молочник «Кунстверк» фарфор 38 мл, белый - фото 2

Молочник «Кунстверк» фарфор 38 мл, белый

Артикул: CH-063-280
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 24 штуки.

Молочник Кунстверк – элегантное изделие из белого фарфора. Качественный материал обеспечивает долговечность изделия, устойчивость к повреждениям, легкость при мытье. Форма отличается плавными изгибами и изящной ручкой. Поверхность гладкая матовая. Цвет – белоснежный. Все элементы дизайна придают утонченности и привлекательность внешнему виду. Молочник от Kunstwerk имеет размеры: диаметр – 36 мм, высота – 40 мм, длина – 60 мм. Вмещает 38 мл.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина60 мм
  • Высота40 мм
  • Диаметр36 мм
  • Вес0,048 кг
  • Объем0,038 л
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке24 шт

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