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Олд фэшн «Сублим», 350мл, хрустальное стекло, прозрачный - фото 1Олд фэшн «Сублим», 350мл, хрустальное стекло, прозрачный - фото 2Олд фэшн «Сублим», 350мл, хрустальное стекло, прозрачный - фото 3Олд фэшн «Сублим», 350мл, хрустальное стекло, прозрачный - фото 4

Олд фэшн «Сублим», 350мл, хрустальное стекло, прозрачный

Артикул: CH-064-174
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Элегантный бокал Олд Фэшн «Сублим» итальянского бренда выполнен из прозрачного хрустального стекла. Материал придает изделию благородный внешний вид и гарантирует долговечность в использовании. Тонкие стенки изящного бокала красиво преломляют свет. Утолщенное дно обеспечивает устойчивость на поверхности.

Внешний вид бокала «Сублим» отражает современные тренды в дизайне барной посуды. Лаконичный дизайн без излишеств делает его универсальным для любого интерьера.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота92 мм
  • Диаметр78 мм
  • Объем0,35 л
  • МатериалСтекло хрустальное
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт

Отзывы

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