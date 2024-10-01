Характеристики товара
Описание
Элегантный бокал Олд Фэшн «Сублим» итальянского бренда выполнен из прозрачного хрустального стекла. Материал придает изделию благородный внешний вид и гарантирует долговечность в использовании. Тонкие стенки изящного бокала красиво преломляют свет. Утолщенное дно обеспечивает устойчивость на поверхности.
Внешний вид бокала «Сублим» отражает современные тренды в дизайне барной посуды. Лаконичный дизайн без излишеств делает его универсальным для любого интерьера.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота92 мм
- Диаметр78 мм
- Объем0,35 л
- МатериалСтекло хрустальное
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт