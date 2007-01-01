Характеристики товара
Описание
В упаковке 72 штуки.
Соусник из пластика небольшого размера имеет простую форму и лаконичный дизайн. Имеет форму небольшого стаканчика с высотой стенок 4 см, диаметром 70 мм. Объем емкости 60 мл.
Посуда черного цвета, что делает ее универсальной. Пластиковый соусник легко моется, так как производится из качественного материала. Стенки слегка закругленные, крышки нет. Это делает посуду удобнее для быстрого обмакивания закусок.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота40 мм
- Диаметр70 мм
- Вес0,06 кг
- Объем0,06 л
- Материалпластик
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке72 шт