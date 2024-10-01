Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина238 мм
- Глубина21 мм
- Вес0.150 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Цветметаллический
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Молочник «Браун Дэппл», фарфор 285 мл, белый, коричневый
Тарелка «Пати», квадратная
Бокал-флюте «Мод», 0.24л
Тарелка глубокая «Пунто Бьянка» 0.6л
Салфетка сервировочная черная, красная
Ящик для подачи прямоугольный с бортом дуб
Нож столовый «Ауде»
Тарелка глубокая «Рисепшн»
Емкость для запекания керамика
Доска для подачи из дуба, темно-коричневая
Нож столовый «Модэна», длина 210мм
Нож столовый с ручкой моноблок «Лаццо»
Нож столовый «Денвер»
Нож столовый «Ансер»
Нож для рыбы «Фрида», сталь нержавеющая
Нож столовый «Концепт №1»
Нож столовый «Ивен»
Нож столовый кованный «Пэлас Мартеллато Трэжер Грэй»
Нож столовый кованный «Пэлас Мартеллато Трэжер Блэк»
Нож столовый «Пэлас Мартеллато Трэжер Хани»
Молочник «Браун Дэппл», фарфор 285 мл, белый, коричневый
Тарелка «Пати», квадратная
Бокал-флюте «Мод», 0.24л
Тарелка глубокая «Пунто Бьянка» 0.6л