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Ножницы кухонные «Элегант», сталь, пластик - фото 1

Ножницы кухонные «Элегант», сталь, пластик

Артикул: CH-058-898
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина280 мм
  • Глубина10 мм
  • Вес0.124 кг
  • Материалпластик, сталь
  • Цветчерный

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