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Ножницы кухонные «Проотель» сталь нержавеющая, пластик - фото 1

Ножницы кухонные «Проотель» сталь нержавеющая, пластик

Артикул: CH-058-877
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина230 мм
  • Вес0.184 кг
  • Материалпластик, нержавеющая сталь
  • Цветчерный

Отзывы

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