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Ножницы кухонные, сталь, пластик - фото 1

Ножницы кухонные, сталь, пластик

Артикул: CH-058-884
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина185 мм
  • Глубина12 мм
  • Вес0.090 кг
  • Материалпластик, сталь
  • Цветчерный

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