Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина185 мм
- Глубина12 мм
- Вес0.090 кг
- Материалпластик, сталь
- Цветчерный
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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