Товар в корзине. Перейти
Ножницы кухонные, сталь нержавеющая, пластик - фото 1

Ножницы кухонные, сталь нержавеющая, пластик

Артикул: CH-058-888
8 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Ножницы кухонные «Прошеф», сталь нержавеющая, полипропилен, длина 240мм
Фотография товара Ножницы кухонные «Прошеф», сталь нержавеющая, полипропилен, длина 240мм от компании ChiedoCover.
Следующий Ножницы кухонные «Прошеф», сталь нержавеющая, полиоксиметилен
Фотография товара Ножницы кухонные «Прошеф», сталь нержавеющая, полиоксиметилен от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина220 мм
  • Глубина20 мм
  • Вес0.180 кг
  • Материалпластик, нержавеющая сталь
  • Цветчерный

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Эвридэй», мелкая, произведённого компанией ChiedoCover
от18015
210 ₽Оптовая цена

Тарелка «Эвридэй», мелкая

9
В наличии 6000 шт.
Настоящее фото товара Стакан смесительный, поликарбонат, 0.54 л , произведённого компанией ChiedoCover
от950

Стакан смесительный, поликарбонат, 0.54 л

14
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка мелкая «Идиллия», диаметр 240мм, произведённого компанией ChiedoCover
от16039
260 ₽Оптовая цена

Тарелка мелкая «Идиллия», диаметр 240мм

15
В наличии
Настоящее фото товара Гастроемкость 1/1, сталь нержавеющая, 8.6л, произведённого компанией ChiedoCover
от1 000

Гастроемкость 1/1, сталь нержавеющая, 8.6л

8
В наличии
Распродажа
Фотография товара Ложка столовая «Пэлас Мартеллато Трэжер Хани» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка столовая «Пэлас Мартеллато Трэжер Хани», произведённого компанией ChiedoCover
от9208
990 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Пэлас Мартеллато Трэжер Хани»

12
В наличии 25 шт.
Настоящее фото товара Дозатор для напитков «Пробар», пластик, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от190

Дозатор для напитков «Пробар», пластик, белый

13
В наличии 120 шт.
Фотография товара Стакан смесительный «Мерис», хрусталь, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стакан смесительный «Мерис», хрусталь, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 260

Стакан смесительный «Мерис», хрусталь, прозрачный

14
В наличии 12 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож для стейка, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от9208
990 ₽Оптовая цена

Нож для стейка, синий

5
В наличии 60 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка для пасты «Крафт Грэй», произведённого компанией ChiedoCover
от1 4907
1 590 ₽Оптовая цена

Тарелка для пасты «Крафт Грэй»

10
В наличии
Настоящее фото товара Блюдо, фарфор, голубое, произведённого компанией ChiedoCover
от2 170
Оптовая цена

Блюдо, фарфор, голубое

12
В наличии 23 шт.

Другие товары из раздела ножницы кухонные

Настоящее фото товара Ножницы кухонные «Прошеф», сталь нержавеющая, полипропилен, произведённого компанией ChiedoCover
от1 580

Ножницы кухонные «Прошеф», сталь нержавеющая, полипропилен

12
В наличии 24 шт.
Настоящее фото товара Ножницы кухонные «Проотель» сталь нержавеющая, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от550

Ножницы кухонные «Проотель» сталь нержавеющая, пластик

14
В наличии 80 шт.
Настоящее фото товара Ножницы кухонные «Проотель» сталь нержавеющая, пластик, длина 255, произведённого компанией ChiedoCover
от1 050

Ножницы кухонные «Проотель» сталь нержавеющая, пластик, длина 255

7
В наличии 118 шт.
Настоящее фото товара Ножницы кухонные, сталь, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от500

Ножницы кухонные, сталь, пластик

5
В наличии
Настоящее фото товара Ножницы для мяса, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 870

Ножницы для мяса, сталь нержавеющая

6
В наличии 13 шт.
Настоящее фото товара Ножницы, сталь нержавеющая, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от1 510

Ножницы, сталь нержавеющая, пластик

8
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Ножницы для птицы, сталь, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от990

Ножницы для птицы, сталь, пластик

6
В наличии
Настоящее фото товара Ножницы кухонные «Элегант», сталь, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от560

Ножницы кухонные «Элегант», сталь, пластик

8
В наличии

Товар в корзине

Ножницы кухонные, сталь нержавеющая, пластик
Ножницы кухонные, сталь нержавеющая, пластик
от 1 140
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Эвридэй», мелкая, произведённого компанией ChiedoCover
от18015
210 ₽Оптовая цена

Тарелка «Эвридэй», мелкая

9
В наличии 6000 шт.
Настоящее фото товара Стакан смесительный, поликарбонат, 0.54 л , произведённого компанией ChiedoCover
от950

Стакан смесительный, поликарбонат, 0.54 л

14
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка мелкая «Идиллия», диаметр 240мм, произведённого компанией ChiedoCover
от16039
260 ₽Оптовая цена

Тарелка мелкая «Идиллия», диаметр 240мм

15
В наличии
Настоящее фото товара Гастроемкость 1/1, сталь нержавеющая, 8.6л, произведённого компанией ChiedoCover
от1 000

Гастроемкость 1/1, сталь нержавеющая, 8.6л

8
В наличии