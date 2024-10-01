Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Вес0.110 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Цветчерный
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Ложка столовая «Библос»
Пробка для шампанского «Пробар» сталь нержавеющая, серебристый
Линейка барная «Апероль»
Сито с пластиковой ручкой, антипригарное покрытие, 380 мм, черный
Ложка столовая «Твист блэк»
Нож для рыбы «Сонет», сталь нержавеющая
Салатник «Трианон» стекло 1,8 л, белый
Линейка барная «Ардбег» 10 лет
Вилка столовая «Рустик»
Салатник «Пати» фарфоровая 250 мл, серый, синий
Ножницы кухонные «Прошеф», сталь нержавеющая, полипропилен
Ножницы кухонные «Проотель» сталь нержавеющая, пластик
Ножницы кухонные «Проотель» сталь нержавеющая, пластик, длина 255
Ножницы кухонные, сталь, пластик
Ножницы кухонные «Прошеф», сталь нержавеющая, полипропилен, длина 240мм
Ножницы, сталь нержавеющая, пластик
Ножницы для птицы, сталь, пластик
Ножницы кухонные «Элегант», сталь, пластик