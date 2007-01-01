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Бульонная пара 280 мл, фарфор, Aristocrat, Noble - фото 1

Бульонная пара 280 мл, фарфор, Aristocrat, Noble

Артикул: CH-071-338
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Объем0.28 л
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

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Товар в корзине

Бульонная пара 280 мл, фарфор, Aristocrat, Noble
Бульонная пара 280 мл, фарфор, Aristocrat, Noble
1 490
В корзине

С этим товаром покупают