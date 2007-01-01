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Обеденный комплект Brook с угловым диваном из акации - фото 1Обеденный комплект Brook с угловым диваном из акации - фото 2Обеденный комплект Brook с угловым диваном из акации - фото 3Обеденный комплект Brook с угловым диваном из акации - фото 4Обеденный комплект Brook с угловым диваном из акации - фото 5

Обеденный комплект Brook с угловым диваном из акации

Артикул: CH-077-320
5 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Дополнительная информация:

Количество посадочных мест: 6 человек

Максимальная нагрузка на посадочное место: 150 кг

Чехлы съёмные: да

Температурный режим: от -50॰C до +50॰C

Держатели и крепления подушек: зависят от поставки и не являются неотъемлемой частью комплекта

Гарантия и эксплуатация:

Гарантийный срок: 1 год

Эксплуатационный срок: 10 лет

Страна производитель: Вьетнам

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина2940/2240 мм
  • Ширина780 мм
  • Высота835 мм
  • Материалакация
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Обеденный комплект Brook с угловым диваном из акации
Обеденный комплект Brook с угловым диваном из акации
233 690
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