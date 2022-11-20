Товар в корзине. Перейти
Скатерть Deco - фото 1Скатерть Deco - фото 2Скатерть Deco - фото 3

Скатерть Deco

10 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Скатерть ARS
Скатерть ARS
Следующий Скатерть FIRENZE
Скатерть ARS

Популярные варианты ткани

Скатерть Deco - ткань в цвете 2-110510 шампань2-110510 шампань
Скатерть Deco - ткань в цвете 2-181763 красный2-181763 красный
Скатерть Deco - ткань в цвете 2-251003 темно-синий2-251003 темно-синий
Скатерть Deco - ткань в цвете 1927-010101 белый1927-010101 белый
Скатерть Deco - ткань в цвете 1346-010101 белый1346-010101 белый
Скатерть Deco - ткань в цвете 1346-110701 слоновая кость1346-110701 слоновая кость
Скатерть Deco - ткань в цвете 1346-141119 бежевый1346-141119 бежевый
Скатерть Deco - ткань в цвете 1812-161004 бордо1812-161004 бордо
Скатерть Deco - ткань в цвете 116 Золотой116 Золотой
Скатерть Deco - ткань в цвете 162 Красный162 Красный
Скатерть Deco - ткань в цвете 1625-010101 белый1625-010101 белый
Скатерть Deco - ткань в цвете 1625-040403/310503 золото с голубым1625-040403/310503 золото с голубым
Скатерть Deco - ткань в цвете 277 Светло-бежевый277 Светло-бежевый
Скатерть Deco - ткань в цвете 002-141119 бежевый 002-141119 бежевый
Скатерть Deco - ткань в цвете 1835-0101011835-010101
Скатерть Deco - ткань в цвете ТБФ-4-2 БелыйТБФ-4-2 Белый
Скатерть Deco - ткань в цвете 1000-9051000-905
Скатерть Deco - ткань в цвете 1000-5131000-513
Скатерть Deco - ткань в цвете 1000-1071000-107
Скатерть Deco - ткань в цвете 1000-0001000-000
Смотреть полный каталог тканей

Характеристики товара

Описание

Скатерти можно сшить любого размера.

Цены уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Варианты размеров

Ткань Размер см Стачной шов Оптовая цена руб
Deco 145х145 см нет 990
Deco 145х195 см нет 1340
Deco 145х235 см нет 1580
Deco 170х170 см нет 2220
Deco 180х180 см нет 2340
Deco 190х190 см нет 2460
Deco 200х200 см нет 2580
Deco 210х210 см нет 2690
Deco 250х250 см нет 3170
Deco D170 см нет 2120
Deco D180 см нет 2240
Deco D200 см нет 2460
Deco D210 см нет 2660
Deco D250 см нет 3120
Deco D280 см нет 3460
Сделаем любую скатерть на заказ

Изготовим скатерть под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ
С этим товаром покупают
Одеяло халлофайбер ЭКОНастоящее фото товара Одеяло халлофайбер ЭКО, произведённого компанией ChiedoCover
от2 090
Оптовая цена
11

Одеяло халлофайбер ЭКО

Настоящее фото товара Одеяло хлопок 100% (огурцы), произведённого компанией ChiedoCover
от3 390
Оптовая цена
14

Одеяло хлопок 100% (огурцы)

Настоящее фото товара Настольная лампа Maryland, произведённого компанией ChiedoCover
от11 990
Оптовая цена
10

Настольная лампа Maryland

В наличии 50 шт.
Настоящее фото товара Настольная лампа Monsoon, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490
Оптовая цена
6

Настольная лампа Monsoon

В наличии 24 шт.
Настоящее фото товара Банкетка Хельга 2/1, произведённого компанией ChiedoCover
от41 790
Оптовая цена
8

Банкетка Хельга 2/1

Настоящее фото товара Подстолье ER 3070, произведённого компанией ChiedoCover
7 490
Оптовая цена
15

Подстолье ER 3070

В наличии 30 шт.
Подстолье ER 3072Настоящее фото товара Подстолье ER 3072, произведённого компанией ChiedoCover
9 390
Оптовая цена
13

Подстолье ER 3072

Другие товары из разделаскатерти
Настоящее фото товара Скатерть журавинка D300, слоновая кость, цветок, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
12

Скатерть журавинка D300, слоновая кость, цветок

Настоящее фото товара Скатерть журавинка D210, слоновая кость, вензель, произведённого компанией ChiedoCover
от2 620
9

Скатерть журавинка D210, слоновая кость, вензель

Скатерть прямоугольная, Габардин белый, 310x220 смНастоящее фото товара Скатерть прямоугольная, Габардин белый, 310x220 см, произведённого компанией ChiedoCover
2 390
15

Скатерть прямоугольная, Габардин белый, 310x220 см

Настоящее фото товара Скатерть Ла-Риойа рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
от2 400
7

Скатерть Ла-Риойа рогожка

Скатерть ЛёнНастоящее фото товара Скатерть Лён, произведённого компанией ChiedoCover
от1 290
13

Скатерть Лён

Скатерть ГабардинНастоящее фото товара Скатерть Габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от550
7

Скатерть Габардин