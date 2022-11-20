Характеристики товара
Описание
Скатерти можно сшить любого размера.
Цены уточняйте у менеджера.
Скатерти можно сшить любого размера.
Цены уточняйте у менеджера.
|Ткань
|Размер см
|Стачной шов
|Оптовая цена руб
|Deco
|145х145 см
|нет
|990
|Deco
|145х195 см
|нет
|1340
|Deco
|145х235 см
|нет
|1580
|Deco
|170х170 см
|нет
|2220
|Deco
|180х180 см
|нет
|2340
|Deco
|190х190 см
|нет
|2460
|Deco
|200х200 см
|нет
|2580
|Deco
|210х210 см
|нет
|2690
|Deco
|250х250 см
|нет
|3170
|Deco
|D170 см
|нет
|2120
|Deco
|D180 см
|нет
|2240
|Deco
|D200 см
|нет
|2460
|Deco
|D210 см
|нет
|2660
|Deco
|D250 см
|нет
|3120
|Deco
|D280 см
|нет
|3460
Изготовим скатерть под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму
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