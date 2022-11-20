Характеристики товара
Описание
Комплект мебели KARL - это современный и стильный обеденный комплект, который будет отлично смотреться в любом интерьере. Он включает в себя два удобных кресла, трехместный диван и прочный обеденный стол.
Все элементы мебели изготовлены из качественных материалов: металлокаркас и искусственный ротанг.
Размеры стола достаточно большие, чтобы разместить на нем все необходимые предметы сервировки.
Трехместный диван и кресла с мягкими подушками, которые обеспечивают максимальный комфорт при использовании. Размеры дивана и кресел позволяют разместить на них достаточно людей, чтобы провести вечер в приятной обстановке.
Общий дизайн комплекта мебели KARL отличается современным стилем и простотой форм. Он легко впишется в любой интерьер и создаст атмосферу уюта и комфорта.
Сочетается с комплектами GENRY, GRAND VICKY, ZORRO, ZOYA, FIONA, VIOLETTA, а также с версией комплекта KARL с журнальным столиком в сером цвете.
Основные характеристики
- Материалискусственный ротанг
- Материал столешницыстекло
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый
- Страна изготовленияКитай