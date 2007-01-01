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Настоящее фото товара Комплект мебели KARL с обеденным столом (серый), произведённого компанией ChiedoCover
Комплект мебели KARL с обеденным столом (серый)
5 оценок
107 490
Товар в корзине. Перейти
Комплект мебели KARL с обеденным столом (серый) - фото 1Комплект мебели KARL с обеденным столом (серый) - фото 2Комплект мебели KARL с обеденным столом (серый) - фото 3Комплект мебели KARL с обеденным столом (серый) - фото 4Комплект мебели KARL с обеденным столом (серый) - фото 5Комплект мебели KARL с обеденным столом (серый) - фото 6

Комплект мебели KARL с обеденным столом (серый)

Артикул: CH-051-147
5 оценок
Основные характеристики
  • Материалискусственный ротанг
  • Материал столешницыстекло
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Комплект мебели KARL - это современный и стильный обеденный комплект, который будет отлично смотреться в любом интерьере. Он включает в себя два удобных кресла, трехместный диван и прочный обеденный стол.

Все элементы мебели изготовлены из качественных материалов: металлокаркас и искусственный ротанг. Ротанг - это прочный и легкий материал, который не требует особого ухода и отлично переносит воздействие внешней среды. Металлокаркас обеспечивает прочность и стабильность всего конструкта.

Стол имеет прочную и красивую стеклянную столешницу, которая легко моется и прослужит долгое время. Размеры стола достаточно большие, чтобы разместить на нем все необходимые предметы сервировки.

Трехместный диван и кресла с мягкими подушками, которые обеспечивают максимальный комфорт при использовании. Размеры дивана и кресел позволяют разместить на них достаточно людей, чтобы провести вечер в приятной обстановке.

Общий дизайн комплекта мебели KARL отличается современным стилем и простотой форм. Он легко впишется в любой интерьер и создаст атмосферу уюта и комфорта.

Сочетается с комплектами GENRY, GRAND VICKY, ZORRO, ZOYA, FIONA, VIOLETTA, а также с версией комплекта KARL с журнальным столиком в сером цвете.

Комплектация:

Трёхместный диван: 204х84х66 см
Кресла (2 шт.): 84х85х66 см
Обеденный стол: 165х90х69 см

Упаковка: 2 места:

Стол: 170х9,5х94 см
Диван, кресла 2шт: 182х74х65 см
Вес: 85,9 кг
Объем: 1 куб.м.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Материалискусственный ротанг
  • Материал столешницыстекло
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Варианты размеров

ШиринаГлубинаВысота
Трехместный диван2040840660
Кресла, 2 шт880840660
Обеденный стол1650900690
Характеристики товараИнструкция по эксплуатацииВарианты размеров
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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