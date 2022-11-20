Товар в корзине. Перейти
Комплект мебели KARL с обеденным столом (серый) - фото 1Комплект мебели KARL с обеденным столом (серый) - фото 2Комплект мебели KARL с обеденным столом (серый) - фото 3Комплект мебели KARL с обеденным столом (серый) - фото 4Комплект мебели KARL с обеденным столом (серый) - фото 5Комплект мебели KARL с обеденным столом (серый) - фото 6

Комплект мебели KARL с обеденным столом (серый)

Артикул: CH-051-147
5 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Обеденный комплект FIONA из искусственного ротанга
Обеденный комплект FIONA из искусственного ротанга
Следующий Комплект мебели KARL с обеденным столом (коричневый)
Обеденный комплект FIONA из искусственного ротанга

Характеристики товара

Описание

Комплект мебели KARL - это современный и стильный обеденный комплект, который будет отлично смотреться в любом интерьере. Он включает в себя два удобных кресла, трехместный диван и прочный обеденный стол.

Все элементы мебели изготовлены из качественных материалов: металлокаркас и искусственный ротанг.

Размеры стола достаточно большие, чтобы разместить на нем все необходимые предметы сервировки.

Трехместный диван и кресла с мягкими подушками, которые обеспечивают максимальный комфорт при использовании. Размеры дивана и кресел позволяют разместить на них достаточно людей, чтобы провести вечер в приятной обстановке.

Общий дизайн комплекта мебели KARL отличается современным стилем и простотой форм. Он легко впишется в любой интерьер и создаст атмосферу уюта и комфорта.

Сочетается с комплектами GENRY, GRAND VICKY, ZORRO, ZOYA, FIONA, VIOLETTA, а также с версией комплекта KARL с журнальным столиком в сером цвете.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материалискусственный ротанг
  • Материал столешницыстекло
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияКитай

Варианты размеров

ШиринаГлубинаВысота
Трехместный диван2040840660
Кресла, 2 шт880840660
Обеденный стол1650900690

Похожие товары

Настоящее фото товара Комплект Ченнаи 2 с круглым столом, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
20 490
Оптовая цена
44

Комплект Ченнаи 2 с круглым столом, коричневый

Настоящее фото товара Комплект Ченнаи 2 с круглым столом, натуральный, произведённого компанией ChiedoCover
20 490
Оптовая цена
45

Комплект Ченнаи 2 с круглым столом, натуральный

Настоящее фото товара Комплект Ченнаи 2 с круглым столом, серый, произведённого компанией ChiedoCover
21 390
Оптовая цена
40

Комплект Ченнаи 2 с круглым столом, серый

Настоящее фото товара Комплект Ченнаи 4 с круглым столом, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
37 990
Оптовая цена
48

Комплект Ченнаи 4 с круглым столом, коричневый

Настоящее фото товара Комплект Ченнаи 4 с круглым столом, натуральный, произведённого компанией ChiedoCover
37 990
Оптовая цена
50

Комплект Ченнаи 4 с круглым столом, натуральный

Комплект Ченнаи 4 с круглым столом, серыйНастоящее фото товара Комплект Ченнаи 4 с круглым столом, серый, произведённого компанией ChiedoCover
37 990
Оптовая цена
48

Комплект Ченнаи 4 с круглым столом, серый

Настоящее фото товара Комплект Ченнаи 4 с круглым столом, белый, произведённого компанией ChiedoCover
37 990
Оптовая цена
59

Комплект Ченнаи 4 с круглым столом, белый

Настоящее фото товара Комплект Ченнаи 4 с квадратным столом, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
38 990
Оптовая цена
58

Комплект Ченнаи 4 с квадратным столом, коричневый

Настоящее фото товара Комплект Ченнаи 4 с квадратным столом, натуральный, произведённого компанией ChiedoCover
38 990
Оптовая цена
40

Комплект Ченнаи 4 с квадратным столом, натуральный

Настоящее фото товара Комплект Ченнаи 4 с квадратным столом, серый, произведённого компанией ChiedoCover
38 990
Оптовая цена
55

Комплект Ченнаи 4 с квадратным столом, серый

С этим товаром покупают

Секция многоместная Феррум, сераяНастоящее фото товара Секция многоместная Феррум, серая, произведённого компанией ChiedoCover
от10 970
Оптовая цена
41

Секция многоместная Феррум, серая

Настоящее фото товара Ножка деревянная 45, произведённого компанией ChiedoCover
от27 890
Оптовая цена
49

Ножка деревянная 45

Стул барный Miura, белыйНастоящее фото товара Стул барный Miura, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390
Оптовая цена
38

Стул барный Miura, белый

В наличии 104 шт.
Настоящее фото товара Светильник подвесной KH01151, произведённого компанией ChiedoCover
от4 100
79

Светильник подвесной KH01151

Диван 3х местный Osaka темно-серыйНастоящее фото товара Диван 3х местный Osaka темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от131 990
Оптовая цена
44

Диван 3х местный Osaka темно-серый

Настоящее фото товара Стул Арль, произведённого компанией ChiedoCover
19 890
Оптовая цена
53

Стул Арль

Стул Хьюстон, бежевыйНастоящее фото товара Стул Хьюстон, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от18 690
Оптовая цена
82

Стул Хьюстон, бежевый

Другие товары из раздела для улицы

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/ авокадоНастоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/ авокадо, произведённого компанией ChiedoCover
от215 390
Оптовая цена
73

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 агава/ авокадо

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 белый/джунглиНастоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 5 белый/джунгли, произведённого компанией ChiedoCover
от215 390
Оптовая цена
47

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 белый/джунгли

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 антрацит/ джунглиНастоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 5 антрацит/ джунгли, произведённого компанией ChiedoCover
от215 390
Оптовая цена
57

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 антрацит/ джунгли

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 антрацит/ серыйНастоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 5 антрацит/ серый, произведённого компанией ChiedoCover
от176 290
Оптовая цена
94

Диван пластиковый с подушками Komodo 5 антрацит/ серый

Настоящее фото товара Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
310

Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый

Настоящее фото товара Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
329

Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый

Распродажа
Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковыйНастоящее фото товара Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99031
9 990 ₽Оптовая цена
36

Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый

В наличии 558 шт.