Характеристики товара
Описание
Комплект мебели KARL - это современный и стильный обеденный комплект, который будет отлично смотреться в любом интерьере. Он включает в себя два удобных кресла, трехместный диван и прочный обеденный стол.
Все элементы мебели изготовлены из качественных материалов: металлокаркас и искусственный ротанг. Ротанг - это прочный и легкий материал, который не требует особого ухода и отлично переносит воздействие внешней среды. Металлокаркас обеспечивает прочность и стабильность всего конструкта.
Стол имеет прочную и красивую стеклянную столешницу, которая легко моется и прослужит долгое время. Размеры стола достаточно большие, чтобы разместить на нем все необходимые предметы сервировки.
Трехместный диван и кресла с мягкими подушками, которые обеспечивают максимальный комфорт при использовании. Размеры дивана и кресел позволяют разместить на них достаточно людей, чтобы провести вечер в приятной обстановке.
Общий дизайн комплекта мебели KARL отличается современным стилем и простотой форм. Он легко впишется в любой интерьер и создаст атмосферу уюта и комфорта.
Сочетается с комплектами GENRY, GRAND VICKY, ZORRO, ZOYA, FIONA, VIOLETTA, а также с версией комплекта KARL с журнальным столиком в сером цвете.
Комплектация:
Трёхместный диван: 204х84х66 см
Кресла (2 шт.): 84х85х66 см
Обеденный стол: 165х90х69 см
Упаковка: 2 места:
Стол: 170х9,5х94 см
Диван, кресла 2шт: 182х74х65 см
Вес: 85,9 кг
Объем: 1 куб.м.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Материалискусственный ротанг
- Материал столешницыстекло
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет