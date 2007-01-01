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Лаунж-зона Brook с угловым диваном

Артикул: CH-077-321
8 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Лаунж-зона Brook с угловым диван станет идеальным решение для Вашего загородного дома и приусадебного участка!

Комплект выполнен из прочной и красивой акации, которая придает комплекту стильный вид и локаничный дизайн, делая его прекрасным выбором для любого экстерьера. Каркас и столешница изготовлены из того же материала, обеспечивая единство стиля.

Чехлы на подушки выполнены из водоотталкивающей ткани олефин, что делает их легкими в уходе. Наполнители подушек под спину - синтетический пух, а подушек для сидения - поролон, обеспечивают комфорт и поддержку.

Натуральный цвет комплекта гармонично сочетается с серыми подушками. На лаунж-зоне Brook могут разместиться до 8 человек, каждое посадочное место выдерживает до 150 кг нагрузки. Комплект отлично сочетается с другими товарами из коллекции Brook и натурального дерева.

Мы гарантируем качество нашего товара и предоставляем гарантийный срок в течение 1 года.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина2940/2240 мм
  • Ширина780 мм
  • Высота835 мм
  • Материалакация
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Лаунж-зона Brook с угловым диваном
Лаунж-зона Brook с угловым диваном
209 690
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